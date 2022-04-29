ЭКОНОМИКА РБ

ДОЛЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 8,1%

12:16 04.05.2022 Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси за январь-март 2022 года составила 8,1%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в отчетном периоде сохранилось устойчивое финансовое положение организаций отрасли. Обеспечен рост основных финансовых показателей. По секции «Информация и связь» добавленная стоимость составила 3,5 млрд рублей, темп роста (в сопоставимых ценах) – 107,2%. В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили 1 млрд 171 млн рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 113,2%.