ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,1%

11:21 04.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-март 2022 г. в текущих ценах составил 3170,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,1% к уровню января-марта 2021 г.