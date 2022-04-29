Минский автомобильный завод представил новую модель прицепной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка представляет собой выездной прицеп производства "МАЗ-Купава" для реализации сувенирной продукции МАЗ филиалом Минского автомобильного завода Торговым домом “МАЗ“.

Прицеп можно будет увидеть на выставках и выездных мероприятиях, предполагающих торговлю сувенирной продукцией.