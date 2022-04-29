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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛОСЬ НА 0,3%
10:27 04.05.2022
В январе-марте 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 337,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 326 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,03% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 48,3 тыс. тонн, молока – 168,3 тыс. тонн, яиц получено 76,1 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,9% молока и 89,2% производства яиц.
На 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 520,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 169,8 тыс. голов. Численность свиней составила 130 тыс. голов.
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