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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛ 0,7 МЛРД РУБЛЕЙ


09:33 04.05.2022

Профицит республиканского бюджета за январь-март 2022 года составил 0,7 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине Беларуси, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2022 года составили 16,0 млрд рублей, или 23,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 4,1 млрд рублей, или 25,3% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,5 млрд рублей, или 9,8%. Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд. рублей, или 31,6% Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,9 млрд рублей, или 19,6% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета - 6,7 млрд рублей, или 23,6% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 5,2 млрд рублей, или 24,2% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 апреля 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 247,4 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2022 года составили 15,1 млрд рублей, или 21,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 2,0 млрд рублей (14,7%), на финансирование национальной экономики – 1,8 млрд рублей (26,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 5,0 млрд рублей (22,0%).

Расходы республиканского бюджета составили 6,0 млрд рублей, или 19,3% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 5,1 млрд рублей, или 24,1% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-март 2022 года сложился в сумме 0,9 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
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