За январь-февраль 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,5%, рентабельность продаж – 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 3677,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1013,9 млн рублей, или 27,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 6385,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1115,5 млн рублей, или 17,5% от общего объема кредиторской задолженности.