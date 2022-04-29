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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ДОЛГОСТРОЕВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШАЕТСЯ, ОДНАКО ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НЕ ПРИНЯТЫ - КГК
18:06 29.04.2022
На заседании коллегии Комитета госконтроля Витебской области рассмотрен ход выполнения поручения по наведению порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в настоящее время в Витебской области насчитывается 509 долгостроев (больше только в Минской области). Несмотря на то, что за 2021 год число сверхнормативных объектов было сокращено на 332, исчерпывающие меры местными органами власти в этом вопросе не приняты.
Как показал детальный анализ выведенных из списка долгостроев объектов, в основном это ОСНС, которые не требовали существенных затрат: они уже эксплуатировались и были введены по фактическому состоянию.
При этом в регионе за 2021 год допущено образование 67 новых долгостроев.
Коллегией КГК Витебской области поручено райгорисполкомам провести повторную ревизию каждого сверхнормативного объекта на предмет целесообразности запланированных в их отношении мероприятий, а также сокращения сроков реализации этих мероприятий. Одновременно с участием специалистов областного Комитета госконтроля будут отработаны долгострои Витебска, который лидирует в области по их количеству (120 объектов).
По результатам коллегии поручено привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивших принятие должных мер в части наведения порядка с долгостроями.
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