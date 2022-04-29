В январе-марте 2022 г. организациями всех форм собственности построено 2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 164,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 73,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 44,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 54,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 23,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 18,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 11,4% от общего ввода по области.