Комитет государственного контроля Гомельской области 4 мая 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в контрольном ведомстве, граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8(0232)23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.