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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ОПУБЛИКОВАЛО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2-Й КВАРТАЛ 2022 ГОДА
16:47 29.04.2022
Министерство труда и соцзащиты опубликовало производственный календарь на 2-й квартал 2022 года для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.
Согласно информации, на 2-й квартал 2022 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей недели составит: для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 503 часа; для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 504 часа.
На апрель 2022 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей недели составит: для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 159 часов; для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 159 час.
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