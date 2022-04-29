Министерство труда и соцзащиты опубликовало производственный календарь на 2-й квартал 2022 года для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.

Согласно информации, на 2-й квартал 2022 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей недели составит: для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 503 часа; для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 504 часа.

На апрель 2022 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей недели составит: для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 159 часов; для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 159 час.