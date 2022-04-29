В Гродненской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 1 515,5 млн рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,6 рубля против 13,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,6% розничного товарооборота области, в январе-марте 2022 г. составил 1 343,4 млн рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2022 г. оптовый товарооборот составил 832,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 85,9% к уровню января-марта 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2022 г. составил 71,8 млн рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.