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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЫРОС НА 6,9%


16:20 29.04.2022

В Гродненской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 1 515,5 млн рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,6 рубля против 13,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,6% розничного товарооборота области, в январе-марте 2022 г. составил 1 343,4 млн рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2022 г. оптовый товарооборот составил 832,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 85,9% к уровню января-марта 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2022 г. составил 71,8 млн рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.
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