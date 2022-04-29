Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2022 года выросло до 979,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 979 тыс. 909 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 972 тыс. 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 212 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6943 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 563 человека, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 879 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 147 тыс. 723 теста.