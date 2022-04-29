В январе-марте 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 369,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 60,8 млн рублей, или на 19,7% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 151,8 млн рублей (41,1%), налога на добавленную стоимость – 56,7 млн рублей (15,4%), налога на прибыль – 23,1 млн рублей (6,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 20,2 млн рублей (5,5%), налога на недвижимость – 19 млн рублей (5,2%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ООО «Кронохем», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, СООО «Оазис Груп», ЗАО «Завод полимерных труб», ОАО «Стройтрест N 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ». Удельный вес их платежей составил 22,5% общих поступлений в бюджет области.