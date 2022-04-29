В январе-марте 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 4,4 млн тонн грузов, или 93,7% к январю-марту 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 677,7 млн тонно-километров, или 95,5% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-марте 2022 года пассажирооборот составил 179,4 млн пассажиро-километров, или 98% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 26,3 млн человек, или 96,8% к январю-марту 2021 г.