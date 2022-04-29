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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 6,3%
14:47 29.04.2022
В январе-марте 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 4,4 млн тонн грузов, или 93,7% к январю-марту 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 677,7 млн тонно-километров, или 95,5% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-марте 2022 года пассажирооборот составил 179,4 млн пассажиро-километров, или 98% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 26,3 млн человек, или 96,8% к январю-марту 2021 г.
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