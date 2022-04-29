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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 13,1%


13:32 29.04.2022

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2022 года составил 65,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 7,7 млрд рублей, или на 13,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 17,8 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.

В январе-марте 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $201,8 млн, погашение внешнего государственного долга составило $435,5 млн.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 13,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,9%.

В январе-марте 2022 года размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $95,1 млн.
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