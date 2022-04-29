|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 13,1%
13:32 29.04.2022
Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2022 года составил 65,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 7,7 млрд рублей, или на 13,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 17,8 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.
В январе-марте 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $201,8 млн, погашение внешнего государственного долга составило $435,5 млн.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 13,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,9%.
В январе-марте 2022 года размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $95,1 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
Курсы в банках
на 29.04.2022
Конвертация в банках
на 29.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте