Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2022 года составил 65,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 7,7 млрд рублей, или на 13,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 17,8 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.

В январе-марте 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $201,8 млн, погашение внешнего государственного долга составило $435,5 млн.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 13,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,9%.

В январе-марте 2022 года размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $95,1 млн.