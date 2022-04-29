Органы прокуратуры Брестской области на постоянной анализируют вопросы взыскания с виновных расходов на оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от их противоправных действий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2022 году прокуроры предъявили 36 исков этой категории на сумму более 61 тыс. рублей в отношении причинителей вреда – заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

по искам прокуроров Брестчины взыскано в пользу учреждений здравоохранения более 60 тысяч рублей.

Вопрос о взыскании с физических лиц в пользу организаций здравоохранения средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим по рассмотренным уголовным делам, разрешается во внесудебном порядке через исполнительную надпись нотариуса.

В судебном порядке подлежат взысканию расходы на лечение потерпевшего, когда виновные лица не привлекались к уголовной ответственности.