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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ИСКАМ ПРОКУРОРОВ БРЕСТЧИНЫ В ПОЛЬЗУ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:19 29.04.2022
Органы прокуратуры Брестской области на постоянной анализируют вопросы взыскания с виновных расходов на оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от их противоправных действий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2022 году прокуроры предъявили 36 исков этой категории на сумму более 61 тыс. рублей в отношении причинителей вреда – заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
по искам прокуроров Брестчины взыскано в пользу учреждений здравоохранения более 60 тысяч рублей.
Вопрос о взыскании с физических лиц в пользу организаций здравоохранения средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим по рассмотренным уголовным делам, разрешается во внесудебном порядке через исполнительную надпись нотариуса.
В судебном порядке подлежат взысканию расходы на лечение потерпевшего, когда виновные лица не привлекались к уголовной ответственности.
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