ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС НА 1,5%


12:37 29.04.2022

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-март 2022 г. в текущих ценах составил 4193,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,5% больше к уровню января-марта 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
валюта курс
EUR 2.7896
USD 2.6534
RUB 3.6694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7818 -0.0078
USD 2.6318 -0.0216
RUB 3.6903 +0.0209
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7890
USD 2.6200 2.6350
RUB 2.9000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0680
EUR/RUB 75.0000 95.7000
USD/RUB 71.0000 89.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте