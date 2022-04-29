ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС НА 1,5%

12:37 29.04.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-март 2022 г. в текущих ценах составил 4193,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,5% больше к уровню января-марта 2021 г.