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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ «УПРОЩЕНКУ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 9,9%
12:05 29.04.2022
За январь-март 2022 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 29,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это выше поступлений соответствующего периода 2021 года на 2,7 млн рублей, темп роста в действующих ценах составил 109,9%.
За январь-март 2022 года упрощенную систему налогообложения применяют 22336 плательщиков, что на 1140 больше, чем за соответствующий период 2021 года, из них количество организаций составляют 5517, индивидуальных предпринимателей – 16819.
Доля применяющих упрощенный порядок налогообложения организаций в общем количестве организаций составляет 32,1%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 70,9%.
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