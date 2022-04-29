За январь-март 2022 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 29,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это выше поступлений соответствующего периода 2021 года на 2,7 млн рублей, темп роста в действующих ценах составил 109,9%.

За январь-март 2022 года упрощенную систему налогообложения применяют 22336 плательщиков, что на 1140 больше, чем за соответствующий период 2021 года, из них количество организаций составляют 5517, индивидуальных предпринимателей – 16819.

Доля применяющих упрощенный порядок налогообложения организаций в общем количестве организаций составляет 32,1%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 70,9%.