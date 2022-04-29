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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕЗЕНТУЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ НА ФОРУМЕ «НАСЛЕДИЕ БЕЛАРУСИ»
11:53 29.04.2022
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» презентует промышленный туризм Минской области на форуме «Наследие Беларуси», который стартовал 28 апреля в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, в день открытия форума с реализацией программы промтуризма на БЕЛАЗе ознакомились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Белазовские специалисты управления торговли и услуг рассказали о тонкостях организации экскурсий на производственных площадках БЕЛАЗа и уникальных экспонатах – натуральных образцах карьерной техники особо большой грузоподъемности, увидеть которую в нашей стране можно только на территории предприятия.
Проходящий во Дворце культуры профсоюзов форум, на котором представлен экскурсионно-туристический потенциал всех регионов Беларуси, завершит свою работу 30 апреля.
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