В январе-марте 2022 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 4800 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 110,4%, в обрабатывающей промышленности – 99,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 138,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 89,2%.