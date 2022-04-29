Во время празднования Дня белорусской письменности Добруш должен стать точкой притяжения туристов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 28 апреля 2022 года на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности.

"Необходимо также заранее продумать вопросы привлечения туристов. Добруш должен стать для них в праздничные дни точкой притяжения. Министерству спорта и туризма совместно с областным исполнительным комитетом необходимо организовать работу по подготовке соответствующих туристических маршрутов или их уточнению. Кроме того, нужно продумать, какие спортивные мероприятия могут быть организованы в рамках Дня письменности", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.