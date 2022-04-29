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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ НА 1,9%
10:37 29.04.2022
В январе-марте 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 655,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 643,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 71,1 тыс. тонн, молока – 347,1 тыс. тонн, яиц получено 109,9 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходиться 96,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99% молока и 91,3% производства яиц.
На 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 679,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров –219,5 тыс. голов. Численность свиней составила 563,2 тыс. голов.
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