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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО


09:33 29.04.2022

В Беларуси в ближайшее время будет проведена оценка рисков деятельности некоммерческих организаций (НКО). Такая информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, которое прошло 28 апреля 2022 года под председательством руководителя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, оценка рисков будет проведена в ближайшее время с участием государственных органов и представителей некоммерческих организаций. Основная задача оценки – выявить формы НКО с низкой степенью риска вовлечения в преступную деятельность и сконцентрировать контроль на тех формах НКО, которым будет присвоена высокая и средняя степени риска.

В конечном итоге эта оценка позволит определить последующие меры эффективного регулирования в секторе некоммерческих организаций и не допустить вовлечение НКО в финансирование терроризма и иную противоправную деятельность.

В 2019 году Беларусь прошла международную оценку по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом, как утверждает КГК, одним из немногочисленных недостатков национальной антиотмывочной системы международные эксперты отметили «недостаточный контроль за деятельностью НКО в части использования ими финансовых средств». По результатам оценки экспертами были даны рекомендации, которые касались в том числе сектора некоммерческих организаций.
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