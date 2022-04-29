За январь-февраль 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 17,2%, рентабельность продаж – 13%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 3,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 14% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 5,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 10,1% от общего объема кредиторской задолженности.