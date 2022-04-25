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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗДРАВНИЦ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ СОСТАВИЛА 72,4%
18:36 26.04.2022
Средняя заполняемость здравниц Гомельской области за 1 квартал 2022 года составила 72,4% (66,2% в 1 квартале 2021 года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, здравницами Гомельской области реализовано 21487 путевок. При этом Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения реализовано 9924 путевки, юридическим лицам - 5410 путевок, физическим лицам - 6153 путевки. Увеличение реализации путевок для юридических лиц составило 151,2% к аналогичному периоду 2021 года.
Объем выручки от реализации санаторно-оздоровительных услуг в Гомельской области за 1 квартал 2022 года составил 16,80 млн рублей, или 123,5% к аналогичному периоду 2021 года.
Иностранным гражданам продано 3030 путевок, выручка от реализации услуг составила 2,86 млн рублей, или 241,7% к аналогичному периоду 2021 года, в том числе оказано дополнительных платных медицинских услуг на 452,8 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций в 1 квартале 2021 году из разных источников было направлено и использовано более 1,0 млн рублей, в том числе на создание условий безбарьерной среды для физически-ослабленных лиц – 29,1 тысяча рублей.
В 1 квартале 2022 года прошли государственную аттестацию коммунальное унитарное предприятие «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Птичь» и база отдыха «Лесные дали» обособленного структурного подразделения (филиала) Санаторий РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги». Проведенная работа по укреплению материально-технической и медицинской базы позволили ДРОЦ «Птичь» повысить свою категорию со второй до первой, подтвердив статус «санаторно-курортная организация для детей», а базе отдыха «Лесные дали» подтвердить статус «оздоровительная организация для взрослых» третьей категории.
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