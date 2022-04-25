Почти 20% от общего числа плательщиков, проверенных налоговой службой Гомельской области в 2021 году, не смогли подтвердить источники доходов. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

«К абсолютному большинству наших людей у налоговых органов никаких претензий нет, - прокомментировал начальник областной инспекции Министерства по налогам и сборам Дмитрий Калеев. - Что касается выявленных фактов сокрытия доходов, то из доначисленных 1,6 млн рублей, в бюджет уже поступило более половины. В том числе почти 52 тысячи рублей от одного лица».

По словам начальника областной инспекции МНС, человек задекларировал скромные доходы, и не смог объяснить происхождение средств, на которые приобрел квартиру и машину. Согласился с аргументами налогового инспектора и внес предъявленную сумму в полном объеме.