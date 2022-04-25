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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 20% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ СМОГЛИ ПОДТВЕРДИТЬ ИСТОЧНИКИ СВОИХ ДОХОДОВ
18:17 26.04.2022
Почти 20% от общего числа плательщиков, проверенных налоговой службой Гомельской области в 2021 году, не смогли подтвердить источники доходов. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«К абсолютному большинству наших людей у налоговых органов никаких претензий нет, - прокомментировал начальник областной инспекции Министерства по налогам и сборам Дмитрий Калеев. - Что касается выявленных фактов сокрытия доходов, то из доначисленных 1,6 млн рублей, в бюджет уже поступило более половины. В том числе почти 52 тысячи рублей от одного лица».
По словам начальника областной инспекции МНС, человек задекларировал скромные доходы, и не смог объяснить происхождение средств, на которые приобрел квартиру и машину. Согласился с аргументами налогового инспектора и внес предъявленную сумму в полном объеме.
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