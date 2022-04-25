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ЭКОНОМИКА РБ
ДОМЕН МИНСПОРТА БЕЛАРУСИ ПРОДАЛИ НА АУКЦИОНЕ ЗА $1,6 ТЫСЯЧИ
18:02 26.04.2022
Домен mst.by, который ранее принадлежал Министерству спорта и туризма Беларуси, продан на благотворительном аукционе за 4,3 тысячи белорусских рублей ($1,6 тысячи).
За имя, под которым ранее в интернете публиковались новости спорта и постановления профильного министерства, боролось сразу несколько покупателей.
Официальный регистратор доменных имен в Беларуси, компания HostFly.by, подтвердил регистрацию mst.bу на частное лицо. Это означает, что победитель аукциона уже оплатил благотворительный взнос в размере 4,3 тысячи белорусских рублей в адрес одного из детских домов Беларуси. Также была получена и стандартная оплата регистрационного взноса, а сам домен теперь закреплен за его новым владельцем.
Стоит отметить, что mst.by входил в число самых перспективных доменов на прошедшем благотворительном аукционе. Это подтверждают данные специального сервиса по оценке доменных имен, выставленных на аукцион, который был разработан специалистами HostFly.by.
По данным сервиса, с момента первой регистрации домена прошло 20 лет, за это время он заслужил высокий индекс качества сайта (ИКС) и 573 274 ссылок с разных интернет-ресурсов.
Сейчас Министерство спорта и туризма Беларуси использует доменное имя mst.gov.by.
Заявлений о планах дальнейшего использования экс-министерского домена новый владелец пока не делал.
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