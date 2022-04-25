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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


17:53 26.04.2022

В январе-марте 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 201 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 125,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 62,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 98,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 63,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 56,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,3% от общего ввода по области.

В январе-марте 2022 г. введено в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов общей площадью 83,3 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.
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