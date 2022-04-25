ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ УСТАНОВЛЕНО 33 ФАКТА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ»

17:52 26.04.2022 Налоговыми органами Витебской области за 1 квартал 2022 года установлено 33 факта выплаты зарплаты «в конвертах». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, в результате дополнительно предъявлено к оплате в бюджет 1083,5 тыс. рублей.