Акция «Университет – твой шаг в будущее» стартует 28 апреля в БГУ (ул. Бобруйская, 5а. Начало в 12.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на профориентационную работу со школьниками старших классов и повышение престижа высшего образования. В нынешнем году проект развернется в восьми учреждениях образования Осиповичского района (Могилевская область).

Старт акции даст проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ Иван Янушевич. На протяжении трех дней 55 студентов различных факультетов БГУ будут рассказывать школьникам о структуре университета, его специальностях, вступительной кампании, студенческом самоуправлении и проживании в общежитиях. Также состоится Открытый диалог в рамках республиканского проекта «100 идей для Беларуси».

Отметим, впервые профориентационная акция стартовала в 2009 году. За этот период студенты БГУ посетили школы Лидского, Молодеченского, Слонимского, Слуцкого, Глубокского, Узденского, Новогрудского, Сморгонского, Вороновского, Любанского, Несвижского и Вилейского районов.