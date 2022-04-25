|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ИНВЕСТПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
17:41 26.04.2022
В администрации СЭЗ «Витебск» 25 апреля 2022 г. зарегистрирован второй по счету с начала года резидент – общество с ограниченной ответственностью “КимаБел”.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Полоцком районе (сектор 14 СЭЗ «Витебск») инвестиционный проект по модернизации деревообрабатывающего производства.
Реализация ООО “КимаБел” данного проекта в качестве резидента СЭЗ «Витебск» предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной продукции, освоение экспортных рынков стран дальней дуги.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 26.04.2022
Конвертация в банках
на 26.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте