В администрации СЭЗ «Витебск» 25 апреля 2022 г. зарегистрирован второй по счету с начала года резидент – общество с ограниченной ответственностью “КимаБел”.

Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Полоцком районе (сектор 14 СЭЗ «Витебск») инвестиционный проект по модернизации деревообрабатывающего производства.

Реализация ООО “КимаБел” данного проекта в качестве резидента СЭЗ «Витебск» предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной продукции, освоение экспортных рынков стран дальней дуги.