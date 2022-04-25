В Брестской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 1 881,8 млн рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,7 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-марте 2022 г. составил 1 694,5 млн рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2022 г. оптовый товарооборот составил 1304,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню января-марта 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2022 г. составил 83,8 млн рублей, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.