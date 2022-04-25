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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,1%
17:18 26.04.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 1 881,8 млн рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,7 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-марте 2022 г. составил 1 694,5 млн рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-марте 2022 г. оптовый товарооборот составил 1304,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню января-марта 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-марте 2022 г. составил 83,8 млн рублей, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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