Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Эндоскопия: настоящее и будущее» пройдет 27 мая в Минске на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на конференции планируется обсудить современные подходы к эндоскопической диагностике и лечению пациентов терапевтического и хирургического профиля, новые тенденции и опыт зарубежных коллег.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты в Беларуси и России. Они помогут практическим врачам повысить свои теоретические знания в вопросах современной эндоскопической диагностики и возможностях эндоскопического лечения у пациентов хирургического и терапевтического профиля.

К участию в мероприятии приглашены врачи-эндоскописты, врачи-хирурги, врачи-гастроэнтерологи, врачи общей практики, врачи-интерны, преподаватели высших медицинских учреждений образования и другие специалисты, заинтересованные в современных достижениях и тенденциях к оказанию качественной эндоскопической медицинской помощи пациентам.