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ЭКОНОМИКА РБ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАЦИЕНТОВ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
16:49 26.04.2022
Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Эндоскопия: настоящее и будущее» пройдет 27 мая в Минске на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на конференции планируется обсудить современные подходы к эндоскопической диагностике и лечению пациентов терапевтического и хирургического профиля, новые тенденции и опыт зарубежных коллег.
В работе конференции примут участие ведущие специалисты в Беларуси и России. Они помогут практическим врачам повысить свои теоретические знания в вопросах современной эндоскопической диагностики и возможностях эндоскопического лечения у пациентов хирургического и терапевтического профиля.
К участию в мероприятии приглашены врачи-эндоскописты, врачи-хирурги, врачи-гастроэнтерологи, врачи общей практики, врачи-интерны, преподаватели высших медицинских учреждений образования и другие специалисты, заинтересованные в современных достижениях и тенденциях к оказанию качественной эндоскопической медицинской помощи пациентам.
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