В январе-марте 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 4,4 млн тонн грузов, или 106,5% к январю-марту 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1 316,4 млн тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2022 г. воспользовались 36,3 млн человек, или 95,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 222,2 млн. пассажиро-километров, или 96,1% к уровню января-марта 2021 г.