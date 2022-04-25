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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 6,5%
16:28 26.04.2022
В январе-марте 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 4,4 млн тонн грузов, или 106,5% к январю-марту 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1 316,4 млн тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2022 г. воспользовались 36,3 млн человек, или 95,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Пассажирооборот составил 222,2 млн. пассажиро-километров, или 96,1% к уровню января-марта 2021 г.
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