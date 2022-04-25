Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля 2022 года выросло до 978,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 978 тыс. 117 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 970 тыс. 205 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 76 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6928 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 155 человек, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 310 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 110 тыс. 627 тестов.