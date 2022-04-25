В Витебской области пройдут сезонные ярмарки. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, местными исполкомами сформированы графики проведения ярмарок и выездной торговли с учетом охвата не только населения городов и райцентров, но и малых городских поселений, включая приграничные территории.

Особый акцент производители продукции и продавцы делают на ярмарках в приграничных районах, где приобрести все необходимое могут также туристы из разных стран, которые приезжают в Беларусь на шопинг.

Так, в Браславском районе выездная торговля пройдет 26 апреля в Видзах, 28 апреля – в Урбанах, 1 мая – в Браславе.

В Верхнедвинске торговые ряды развернуться 30 апреля.

В Поставском районе производители представят свою продукцию 28 апреля в Воропаево, а 29 апреля – в Лынтупах и 1 мая – в Поставах.

Будет организовано проведение распродаж, акций с предоставлением скидок на востребованные и социально значимые товары.