ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 130 БЕЛОРУССКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВЛЕНО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ


15:14 26.04.2022

На промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представлена масштабная экспозиция Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ней принимают участие крупные отечественные промышленные предприятия, научные организации и ведомства. Более 130 научно-технических разработок включает объединенный стенд Государственного комитета по науке и технологиям: линейку беспилотных летательных аппаратов, мостовой мобильный кран, изоляционные ресурсосберегающие материалы, светодиодные дезинфекторы и рециркуляторы воздуха, противораковые препараты, экспресс-тесты на COVID-19, ультрафиолетовые защитные маски.

Белорусский государственный университет представляет многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, предназначенный для использования в качестве конечного терминала в системах спутникового мониторинга движения транспорта. По сигналам спутниковых навигационных систем GPS/Глонасс осуществляет определение местоположения контролируемого объекта и передачу на информационный сервер навигационной и контрольной информации с помощью сотовой связи.

С передовой разработкой «Многоканальный компьютерный виброакустический диагностический измерительный комплекс» знакомит Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого. Преимущество комплекса: вибродиагностирование позволяет выявлять дефекты оборудования на ранней стадии, предотвращать аварии, организовывать ремонт по результатам вибродиагностирования. Сокращается время, объем ремонтных работ, количество запасных частей.

ООО «НПО Центр» представляет технологические линии для переработки и обогащения минерального сырья на базе дробильно-измельчительного и классифицирующего оборудования, разработанного на предприятии и не имеющего аналогов. Технологии позволяют обогащать марганцевую руду, получать кубовидный железнодорожный щебень, цемент, известь и другие строительные материалы.

Всего на коллективном стенде ГКНТ свои достижения демонстрируют 16 организаций Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси, а также Администрация свободной экономической зоны «Витебск».

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - крупнейшее научно-производственное мероприятие в Узбекистане. Проводится с целью расширения промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии и определения новых точек развития промышленности, установления и укрепления бизнес-контактов, создания совместных производств.

Основными тематическими направлениями выставки являются машиностроение, металлургия, энергетика, химические технологии, фармацевтическая и медицинская продукция, промышленная автоматизация.

В этом году в рамках выставки свою продукцию представляют более 200 компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Франции, Казахстана, Турции, Германии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2022
валюта курс
EUR 2.8568
USD 2.6662
RUB 3.6334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8568 -0.0217
USD 2.6662 -0.0023
RUB 3.6334 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8330 2.8500
USD 2.6530 2.6650
RUB 2.9000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0780
EUR/RUB 77.5000 98.0000
USD/RUB 73.0000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте