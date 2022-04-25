На промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представлена масштабная экспозиция Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ней принимают участие крупные отечественные промышленные предприятия, научные организации и ведомства. Более 130 научно-технических разработок включает объединенный стенд Государственного комитета по науке и технологиям: линейку беспилотных летательных аппаратов, мостовой мобильный кран, изоляционные ресурсосберегающие материалы, светодиодные дезинфекторы и рециркуляторы воздуха, противораковые препараты, экспресс-тесты на COVID-19, ультрафиолетовые защитные маски.

Белорусский государственный университет представляет многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, предназначенный для использования в качестве конечного терминала в системах спутникового мониторинга движения транспорта. По сигналам спутниковых навигационных систем GPS/Глонасс осуществляет определение местоположения контролируемого объекта и передачу на информационный сервер навигационной и контрольной информации с помощью сотовой связи.

С передовой разработкой «Многоканальный компьютерный виброакустический диагностический измерительный комплекс» знакомит Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого. Преимущество комплекса: вибродиагностирование позволяет выявлять дефекты оборудования на ранней стадии, предотвращать аварии, организовывать ремонт по результатам вибродиагностирования. Сокращается время, объем ремонтных работ, количество запасных частей.

ООО «НПО Центр» представляет технологические линии для переработки и обогащения минерального сырья на базе дробильно-измельчительного и классифицирующего оборудования, разработанного на предприятии и не имеющего аналогов. Технологии позволяют обогащать марганцевую руду, получать кубовидный железнодорожный щебень, цемент, известь и другие строительные материалы.

Всего на коллективном стенде ГКНТ свои достижения демонстрируют 16 организаций Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси, а также Администрация свободной экономической зоны «Витебск».

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - крупнейшее научно-производственное мероприятие в Узбекистане. Проводится с целью расширения промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии и определения новых точек развития промышленности, установления и укрепления бизнес-контактов, создания совместных производств.

Основными тематическими направлениями выставки являются машиностроение, металлургия, энергетика, химические технологии, фармацевтическая и медицинская продукция, промышленная автоматизация.

В этом году в рамках выставки свою продукцию представляют более 200 компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Франции, Казахстана, Турции, Германии.