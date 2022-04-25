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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СООБЩЕНИЕ РОСАТОМА О ФИЗПУСКЕ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
14:48 26.04.2022
Министерство энергетики Беларуси прокомментировало сообщение госкорпорации «Росатом» о физпуске второго энергоблока БелАЭС.
«Программа работ в рамках этапа физического пуска блока – процесс длительный и все еще продолжается. Он предусматривает широкий спектр различных испытаний технологических систем. Ведь главная задача этапа - подтвердить работоспособность всего оборудования энергоблока и убедиться в том, что он будет работать безопасно. У специалистов еще много работы», - говорится в комментарии ведомства.
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