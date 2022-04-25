ЭКОНОМИКА РБ

В МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СООБЩЕНИЕ РОСАТОМА О ФИЗПУСКЕ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС

14:48 26.04.2022 Министерство энергетики Беларуси прокомментировало сообщение госкорпорации «Росатом» о физпуске второго энергоблока БелАЭС. «Программа работ в рамках этапа физического пуска блока – процесс длительный и все еще продолжается. Он предусматривает широкий спектр различных испытаний технологических систем. Ведь главная задача этапа - подтвердить работоспособность всего оборудования энергоблока и убедиться в том, что он будет работать безопасно. У специалистов еще много работы», - говорится в комментарии ведомства.