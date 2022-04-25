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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЛАЧНЫЙ ОПЕРАТОР BECLOUD ЗАПУСТИЛ DSAAS-УСЛУГУ ДЛЯ БИЗНЕСА
14:34 26.04.2022
Облачный оператор beCloud запустил DSaaS-услугу «Объектное облачное хранилище» для бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), объектное хранилище – это эффективный и экономичный инструмент для хранения любых типов данных в исходном виде: аудио- и видеофайлов, документов, резервных копий, образов виртуальных машин, Big Data, персональных данных и пр. Особенность сервиса заключается в хранении данных в виде отдельных объектов (файлов и метаданных о них), у каждого из которых есть уникальный адрес.
«Объектное облачное хранилище» beCloud легко масштабируется под нужды клиента. При этом сохраняется высокая доступность хранимых данных, а также гибкость управления.
Новая услуга beCloud будет особенно полезна компаниям или проектам, которым необходимы размещение, хранение и раздача огромных массивов данных. Ведь объектное хранилище позволяет обеспечить надежное хранение любого объема данных и быстрый доступ к ним любого количества пользователей, вне зависимости от числа параллельных обращений к объектам.
DSaaS-сервис (Data Storage as a Service – хранение данных как услуга) может выступать как основным местом хранения данных, так и дополнительным или резервным. Например, на собственной площадке клиента хранятся и обрабатываются «горячие» данные, а в «Объектном облачном хранилище» beCloud могут быть размещены многочисленные архивы, резервные копии и прочие разнообразные объекты, требующие длительного хранения.
Услуга «Объектное облачное хранилище» реализована на базе Республиканской облачной платформы beCloud с использованием решения HyperStore Object Storage компании Cloudian, лидера в разработке программного обеспечения для построения систем хранения данных, использующих общепринятый протокол S3 (Simple Storage Service).
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