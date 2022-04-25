|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛОСЬ НА 0,6%
13:46 26.04.2022
В январе-марте 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 4 433,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 117,4%, в обрабатывающей промышленности – 99,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,3% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 26.04.2022
Конвертация в банках
на 26.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте