В январе-марте 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 4 433,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 117,4%, в обрабатывающей промышленности – 99,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,3% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,4%.