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ЭКОНОМИКА РБ


В 2022 ГОДУ ЗАВЕРШАЕТСЯ ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧАЭС ТЕРРИТОРИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


13:35 26.04.2022

В 2022 году завершается газификация населенных пунктов на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Дмитрий Рутковский, госпрограммой учтены несколько оставшихся без природного газа деревень, в том числе Поселичи, Листвин и Мархлевск в Хойникском районе.

«Однако, учитывая ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, мы будем постепенно переходить от газификации к электрификации населенных пунктов. В ближайшие год-два старт пилотному проекту дадим в аг. Великий Бор Хойникского района», - сказал он.

В целях дальнейшей работы по обеспечения населения пострадавших районов качественной питьевой водой в этом году запланирована реконструкция 14,9 км водопроводных сетей, строительство 4 артезианских скважин и 1 станции обезжелезивания, проинформировал Дмитрий Рутковский.
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