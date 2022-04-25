В 2022 году завершается газификация населенных пунктов на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Дмитрий Рутковский, госпрограммой учтены несколько оставшихся без природного газа деревень, в том числе Поселичи, Листвин и Мархлевск в Хойникском районе.

«Однако, учитывая ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, мы будем постепенно переходить от газификации к электрификации населенных пунктов. В ближайшие год-два старт пилотному проекту дадим в аг. Великий Бор Хойникского района», - сказал он.

В целях дальнейшей работы по обеспечения населения пострадавших районов качественной питьевой водой в этом году запланирована реконструкция 14,9 км водопроводных сетей, строительство 4 артезианских скважин и 1 станции обезжелезивания, проинформировал Дмитрий Рутковский.