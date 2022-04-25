Национальный центр маркетинга Беларуси создал сводный реестр номенклатуры импортозамещающей продукции, в которой нуждаются российские компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, ведение реестра позволит оперировать актуальными сведениями о нуждах российских компаний в аналогах импортных комплектующих и оборудования, сырья и материалов, выпускаемых белорусской промышленностью.

Для облегчения поиска партнеров в Беларуси Национальным центром маркетинга разработана новая маркетинговая услуга – по запросам российских компаний управление маркетинговой информации будет предоставлять сведения о белорусских производителях отдельных видов продукции, которая потенциально может быть использована в качестве импортозамещающей, с указанием контактных данных и ответственных лиц белорусских предприятий.

По вопросам поиска партнеров и получения дополнительной информации необходимо обращаться в Национальный центр маркетинга по телефонам +375 (17) 203 40 69, +375 (17) 203 40 36 либо по электронной почте: .