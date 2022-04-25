|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЦМ БЕЛАРУСИ СОЗДАЛ РЕЕСТР НОМЕНКЛАТУРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД ПРЕДПРИЯТИЙ РФ
12:37 26.04.2022
Национальный центр маркетинга Беларуси создал сводный реестр номенклатуры импортозамещающей продукции, в которой нуждаются российские компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, ведение реестра позволит оперировать актуальными сведениями о нуждах российских компаний в аналогах импортных комплектующих и оборудования, сырья и материалов, выпускаемых белорусской промышленностью.
Для облегчения поиска партнеров в Беларуси Национальным центром маркетинга разработана новая маркетинговая услуга – по запросам российских компаний управление маркетинговой информации будет предоставлять сведения о белорусских производителях отдельных видов продукции, которая потенциально может быть использована в качестве импортозамещающей, с указанием контактных данных и ответственных лиц белорусских предприятий.
По вопросам поиска партнеров и получения дополнительной информации необходимо обращаться в Национальный центр маркетинга по телефонам +375 (17) 203 40 69, +375 (17) 203 40 36 либо по электронной почте: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 26.04.2022
Конвертация в банках
на 26.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте