ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ ПРОСЕЛ НА 0,3%

12:12 26.04.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за I квартал 2022 года в текущих ценах составил 4 360,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,3% меньше к уровню I квартала 2021 г.