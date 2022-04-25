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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ ПРОСЕЛ НА 0,3%
12:12 26.04.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за I квартал 2022 года в текущих ценах составил 4 360,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,3% меньше к уровню I квартала 2021 г.
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