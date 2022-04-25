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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ BR5,0 ТЫС. ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 КВАРТАЛЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГОВ


11:41 26.04.2022

За 3 месяца 2022 года инспекциями Министерства по налогам и сборам (МНС) Могилевской области проведено 10 мониторингов субъектов хозяйствования, нарушения (недостатки) установлены во всех случаях их проведения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, сумма добровольно уплаченного субъектами подоходного налога с физических лиц по результатам проведенных мониторингов составила Br4,9 тыс.

При проведении инспекцией МНС по Кричевскому району мониторинга торгового объекта ЧТУП «Х», торгующего одеждой и обувью под маркой «дешевых товаров», установлено нарушение порядка использования кассового оборудования, выразившееся в необеспечении кассовым аппаратом наличия в платежном документе информации, определенной в требованиях к кассовым аппаратам.

Кроме того, в торговом объекте установлено наличие наемного работника, который привлекался к работе в качестве продавца без оформления трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного указом № 510 от 16.10.2009 организации вручены (направлены) рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков), в том числе с предложением доплатить подоходный налог с физических лиц. По результатам мониторинга ЧТУП «Х» проинформировало налоговый орган об устранении выявленных нарушений (недостатков), а также добровольно уплатило в бюджет подоходный налог с физических лиц.
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