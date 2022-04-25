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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В I КВАРТАЛЕ ПОДРОСЛО НА 2,3%
10:45 26.04.2022
В I квартале 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 809,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню I квартала 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 790,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 83,5 тыс. тонн, молока – 491,9 тыс. тонн, яиц получено 136,5 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,6% молока и 91,8% производства яиц.
На 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 868,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 292,1 тыс. голов. Численность свиней составила 327,1 тыс. голов.
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