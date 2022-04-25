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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫВЕДЕН В ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ


18:15 25.04.2022

Первый энергоблок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«В рамках запланированных работ будет выполнен ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора, а также проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем, важных для безопасности энергоблока», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что важной частью предстоящей работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.

Как поясняет Минэнерго, соответствующие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала 9,3 млрд. кВтч электроэнергии.
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