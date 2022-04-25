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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ОБ ОТКРЫТИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЗОВЫХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦАМИ СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ В НЦПИ
18:02 25.04.2022
26 апреля на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Разбираемся в нюансах открытия и использования текущего (расчетного) банковского счета физлица с базовыми условиями обслуживания».
Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с указом от 23 сентября 2021 г. № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания» с 1 марта 2022 г. гражданам предоставляется возможность открывать текущие (расчетные) счета с базовыми условиями обслуживания.
В студии НЦПИ консультант управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Богданович расскажет о новациях законодательства, регулирующего порядок открытия счетов с базовыми условиями обслуживания (базовый счет), а также о том, в каких банках можно открывать базовые счета, для получения каких выплат физические лица смогут использовать такой вид счета и какие есть особенности осуществления операций по базовому счету.
Спикеру можно заранее направить вопросы, ответы на которые будут озвучены в прямом эфире. До 11.00 26 апреля вопросы принимаются по электронной почте .
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