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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЗЛИЦ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,9%
17:46 25.04.2022
В Витебской области по состоянию на 1 апреля 2022 года количество физических лиц, осуществляющих виды деятельности, не требующие государственной регистрации, составило 3621 человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это больше соответствующего периода прошлого года на 170 плательщиков, или на 4,9%.
Наибольшее количество физических лиц, осуществляющих такую деятельность, в Витебске (1125 чел.), г. Новополоцке (572 чел.) и Полоцком районе (570 чел.).
От данной категории плательщиков поступило 717,7 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 311,9 тыс. рублей больше соответствующего периода 2021 года.
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