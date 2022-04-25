В Витебской области по состоянию на 1 апреля 2022 года количество физических лиц, осуществляющих виды деятельности, не требующие государственной регистрации, составило 3621 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это больше соответствующего периода прошлого года на 170 плательщиков, или на 4,9%.

Наибольшее количество физических лиц, осуществляющих такую деятельность, в Витебске (1125 чел.), г. Новополоцке (572 чел.) и Полоцком районе (570 чел.).

От данной категории плательщиков поступило 717,7 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 311,9 тыс. рублей больше соответствующего периода 2021 года.