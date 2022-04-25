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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ ПОДЕШЕВЕЛИ ТОЛЬКО ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ


17:17 25.04.2022

К 25 апреля количество объявлений о продаже квартир в белорусской столице увеличилось на 1%, составив 13,5 тысячи.

Как пишет Realt.by, из выставлявших на прошлой неделе квартиры на продажу снизили цены только 5% продавцов (средний размер скидки был равен $2100), повысили — менее процента. В остальных объявлениях цена либо не поменялась (85%), либо они только поступили на рынок (10%).

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и составил $1267. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1320, что на 0,2% выше, чем в прошлый понедельник.

За исключением 2-комнатных квартир, число которых за неделю стало на 1% меньше, предложение выросло по всем сегментам на 2% в каждом.

Среди районов города наиболее ощутимый рост количества объявлений отмечался в Октябрьском, Первомайском и Московском районах. Только в Заводском и Ленинском районах предложение за последние семь дней уменьшилось.

Средние цены квадратного метра за неделю, с 18 по 25 апреля 2022 года, показали снижение только у 2-комнатных квартир.

Среди районов города динамика средних цен квадратного метра в основном варьировалась в пределах +/-0,5%. Более ощутимый рост отмечался в Партизанском районе (+1,5%), снижение — в Октябрьском районе (-0,7%).
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