|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОС НА 9,7%
16:54 25.04.2022
В Минской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 2611,8 млн. рублей, или 109,7%к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота области, в I квартале 2022 г. составил 2 488,2 млн рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.
В I квартале 2022 г. оптовый товарооборот составил 4 321,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню I квартала 2021 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2022 г. составил 94,1 млн рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 25.04.2022
Конвертация в банках
на 25.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте