В Минской области розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 2611,8 млн. рублей, или 109,7%к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота области, в I квартале 2022 г. составил 2 488,2 млн рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.

В I квартале 2022 г. оптовый товарооборот составил 4 321,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню I квартала 2021 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2022 г. составил 94,1 млн рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.